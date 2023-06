Der Rosenkrieg zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt geht weiter

«Der Kampf ist noch lange nicht vorbei», zitiert «Bild» ein Insider, der mit «Radar Online» gesprochen hat. «Angelina kann sich nicht zurückhalten. Sie will sich immer noch für Brads Anteil an der Zerstörung der Ehe rächen. In der Zwischenzeit ist er trocken und weiss viel klarer, was sie beide falsch gemacht haben, also weigert er sich nachzugeben. Er hat die Schnauze voll und wird Angelina nicht einfach das geben, was sie will.»