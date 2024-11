In ihrer langen Karriere war Kubitschek nicht nur in zahlreichen Theaterproduktionen zu sehen, sondern auch in über 160 Film- und Fernsehproduktionen. Kultstatus erlangte Kubitschek an der Seite von Helmut Fischer als Annette von Soettingen alias «Spatzl» in der TV-Serie «Monaco Franze – Der ewige Stenz» des Bayerischen Rundfunks. Mit Helmut Dietl (1944–2015) drehte sie 1985 auch die Kult-Serie «Kir Royal», in der die Münchner Schickeria auf die Schippe genommen wurde. 2013 spielte sie in dem Kinofilm «Frau Ella» schliesslich ihre letzte Rolle.