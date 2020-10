«Ich habe so schreckliche Angst»

Baby-News von Joss Stone: In ihrem Podcast «A Cuppa Happy» verriet die Soulsängerin, dass sie und ihr Freund Cody DaLuz zum ersten Mal Eltern werden. Sie sei bereits in der 17. Schwangerschaftswoche, so die 33-Jährige. «Und bis vor Kurzem war mir jeden Morgen übel», zitiert unter anderem der «Mirror». Da sei auch ihr Freund Cody keine Hilfe gewesen: «Er sagte nur immer, Schmerz vergehe.»