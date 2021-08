«Es war das Beste, was ich hätte tun können», sagt TV-Sternchen Sara Kulka, 31, nach ihrem fünfwöchigen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik, in die sie sich trotz einiger Zweifel selber eingeliefert hat. «Ich wollte nicht als Psycho abgestempelt werden», schildert sie ihre Bedenken. Die zweifache Mutter plagten seit Monaten Panikattacken und Depressionen, am Schluss habe sie es kaum noch geschafft, das Bett zu verlassen. «Mir fehlte die Lebensfreude, irgendwann wurde mir klar, dass ich etwas tun musste – nicht nur für mich, sondern auch wegen meiner Kinder», schildert sie ihren Zustand im Gespräch mit RTL.