Marc Terenzi und Verena Kerth zu Eskapaden-Gerüchten

«Wir führen eine wunderbare Beziehung»

Für die beiden sei das, was derzeit in den Medien passiert, ein «Horror», «eine Vernichtungs-Maschinerie». Der Ex-Mann von Sängerin Sarah Connor (42) betont in dem Interview: «Wir führen eine wunderbare Beziehung.» Und auch zu seiner 16-jährigen Tochter soll Verena – anders als die Presse bisher behauptete – ein gutes Verhältnis haben. In Bezug auf Summer Terenzi behaupteten laut «VIP.de» verschiedene Medien nämlich, dass der Teenager seit Marcs Beziehung zu der Ex vom ehemaligen Profi-Fussballer Oliver Kahn (53) den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen habe.