So extrem war Justin Biebers Drogensucht wirklich

Aufgewachsen ist der «Yummy»-Sänger in Kanada in ärmlichen Verhältnissen, seine Mutter wurde schon mit 18 Jahren schwanger mit ihm. «Als ich dann berühmt wurde und die Drogen dazukamen, war es anders als bei anderen. Ich hatte Unmengen an Geld und konnte alles haben, dass mir vor die Nase gehalten wurde.»