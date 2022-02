So gratulieren sich die Stars zum Valentinstag

Am 14. Februar liegt immer besonders viel Liebe in der Luft – Valentin sei Dank. Blumen, Schokolade, Teddybären und ein Candle Light Dinner zu zweit: Das ist das klischeehafte Standardprozedere am Valentinstag, dem Tag, an dem in den meisten Regionen die Liebe und das Verliebtsein gefeiert wird. Auch die Stars wurden über die Jahre von Amors Pfeil getroffen und nutzen am Valentinstag die Gelegenheit, über Social Media ihren Herzblättern und der ganzen Welt zu zeigen, wie glücklich und verliebt sie sind. Sowohl in der Schweiz als auch international schweben die Promis auf Wolke Sieben und lassen sich zu romantischen Texten, Glückwünschen und Herzchen hinreissen. An diesem besonderen Tag scheint die Brille wohl besonders rosa-rot zu sein.