Sohn von Priscilla Presley heiratet in der Schweiz

Warum die Hochzeit gerade im Schloss Hünigen stattfand, weiss die «Berner Zeitung». Gemäss deren Recherchen stammt die Braut aus dem Dorf. Bereits als Kind war sie mit ihrem Vater ins Emmental gezogen. «Ich wollte unbedingt, dass meine Grosseltern an der Hochzeit teilnehmen können. Deshalb war für uns klar, dass wir in der Schweiz heiraten wollen», sagte die 22-Jährige so denn auch der «Berner Zeitung».