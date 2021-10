Sophia Thomalla und Alexander Zverev sind ein Paar

Alexander Zverevs Jahr ist ziemlich turbulent – vor allem neben dem Platz. Zwar läuft es im Sport ganz gut und der Deutsche belegt aktuell Rang vier der ATP-Weltrangliste, doch dieses Ranking gerät ob der heftigen Anschuldigungen einer weiteren Ex-Freundin, der Journalismus-Studentin Olga Sharypowa, in den Hintergrund. 2019 soll er die Russin mehrfach physisch und psychisch misshandelt haben, so die Vorwürfe. «Die erhobenen Anschuldigungen sind verleumderisch und unwahr. Ich bestreite kategorisch, Olga missbraucht zu haben», teilte Zverev via Twitter mit.