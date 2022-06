Stefanie Maria Graf – besser bekannt als Steffi Graf (51) – war in den 1980er und 1990er Jahren eine der wohl grössten Tennis-Stars der Welt. Mit 19 startete die steile Karriere der Sportlerin, im Alter von 30 Jahren verkündete sie das Ende ihrer Karriere im Ballsport. Heute blickt Steffi Graf auf 22 Grand-Slam-Siege und 377 Wochen an der Spitze der Weltrangliste zurück – ein Rekord, der bis heute nicht gebrochen wurde. Nach ihrem Rücktritt zog sich aus dem Rampenlicht zurück, heiratete ihren Tennis-Kollegen Andre Agassi, bekam zwei Kinder mit ihm und lebt heute mit ihrer Familie in Las Vegas. Der Ausstieg aus dem Profisport war für sie eine natürliche Handlung und eine bewusste Entscheidung, denn der Zeitpunkt sei das erste Mal gewesen, dass sie «den Spass und die Freude am Tennis vermisst» habe. Und wie heisst es so schön? Man soll aufhören, wenn's am Schönsten ist.