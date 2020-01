Der als «Crocodile Hunter» bekannte Wildhüter wurde in den 90er und frühen 00er Jahren mit seiner gleichnamigen TV-Show bekannt, in der er immer wieder auf die gefährlichsten Tierarten traf. Regelmässig begab sich Irwin dabei in Gefahr, wurde aber auch oft für seinen Umgang mit den Tieren kritisiert. Er zerre sie für möglichst spektakuläre Stunts vor die Kamera oder sperre sie in seinem «Australia Zoo» ein, bemängelten Tierrechtsaktivisten.