Talkmaster Larry King trauert um zwei seiner Kinder

Was die Country-Musikerin alles verarbeiten musste, ist kaum zu ertragen. Shania Twain wuchs in Armut in Kanada mit zwei Schwestern, ihrem Stiefbruder, Mutter Sharon und ihrem Stiefvater Jerry auf. Die Ehe des Paares war von Gewalt geprägt und die Kinder wurden immer wieder Zeugen von Handgreiflichkeiten. Ausserdem hatten sie oft nicht genug zu essen. In einem Videointerview mit John Travolta sagte die Amerikanerin mit Wohnsitz in Genf: «Ich dachte, er würde meine Mutter töten. Einmal schlug ich ihm aus Angst mit einem Stuhl auf den Rücken. Ich konnte nicht schnell genug weglaufen, also brach er mir mit einem Schlag den Kiefer. In mir schoss das Adrenalin hoch und ich schlug ihn zurück.»