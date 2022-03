Ungewisse Zukunft für Betrügerin Anna Sorokin

Einsicht? Fehlanzeige!

Anna Sorokin schaffte es, sich unter dem Pseudonym Anna Delvey in die höchsten Kreise New Yorks hochzuschwindeln. Sie behauptete, eine reiche deutsche Erbin zu sein und auf ein Treuhandvermögen von 60 Millionen Franken zu warten. Sie verkaufte ihre Geschichte dermassen glaubwürdig, dass sie von einflussreichen New Yorkerinnen und New Yorkern hofiert wurde, monatelang in Luxushotels logierte, ohne einen Penny zahlen zu müssen, und Banken ihr Kredite in Millionenhöhe anboten. Irgendwann flog ihr Schauspiel auf und der Rest der Geschichte ist bekannt.