Die zufällig Entdeckte wird zur reichsten farbigen Frau der USA. Ihr Medienimperium Harpo (Oprah rückwärts) ist geschätzte 2,7 Milliarden US-Dollar wert. Als 17-Jährige holt die Tochter einer Putzfrau und eines Kohlebergmanns einen Missen-Titel in Tennessee. Später steht sie im Hollywood-Drama «Die Farbe Lila» vor der Kamera von Regisseur Steven Spielberg und ist gar für einen Oscar nominiert. Als begeisterte Leserin gewinnt das Scheidungskind, aufgewachsen bei der armen Grossmutter, ein Stipendium für eine Highschool, in der sie die einzige Schwarze ist. Ihre Hautfarbe, sagt sie mal, beschäftige sie so wenig wie ihr Geschlecht. «Ich hatte nie die wütenden ‹schwarzen› Gefühle, nie den Eindruck, man enthalte mir etwas vor, weil ich eine Schwarze oder eine Frau bin.» An der Uni in Nash- ville, wo sie studiert, wird sie Oreo gerufen, nach den dunklen Schokokeksen mit der weissen Füllung: ein Schimpfwort von Schwarzen für Schwarze, wenn sie glauben, deren Charakter sei weiss.