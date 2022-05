Was läuft da zwischen Lady Gaga und Tom Cruise?

So happy die beiden auf den Bildern auch aussehen mögen, es gibt da so einige, denen die ganze Angelegenheit gar nicht gefällt. Die Rede ist ausgerechnet von Gagas Fangemeinde. Denn während die Musikerin sich vertraut an den «Top Gun»-Darsteller schmiegt, schlagen in den Kommentaren unter den Bildern die Gemüter hoch. «Lass dich nicht von ihm rekrutieren», heisst es da beispielsweise in Anspielung auf Cruises Mitwirkung bei Scientology, einer extremen religiösen Gemeinschaft.