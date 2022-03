Weshalb hat Will Smith Chris Rock eine geknallt?

Will Smith erhält den Oscar

Nur etwa eine Stunde später steht Will Smith erneut auf der Bühne. Diesmal aber nicht, um auszuteilen, sondern um selbst zu kassieren und zwar seinen Oscar in der Kategorie «Bester Hauptdarsteller» im Film «King Richard». Während seiner Dankesrede fängt der Schauspieler an zu weinen und sagt, dass man in diesem Business Missbrauch akzeptieren müsse und dass man lächeln und so tun müsse, als sei alles ok. Hört man da Reue für seine vorherige Tat heraus?