Neben dem Platz ist er jedoch grosser Denker und Akademiker. Chiellini hat einen Master in BWL, 2017 erwarb er seinen Doktortitel mit einer Arbeit zum Thema «Das Businessmodell von Juventus Turin im internationalen Leistungsvergleich». Worum es in der Arbeit genau geht, ist offenbar nicht so leicht zu erklären, wie er im «Blick»-Interview sagt: «Das Thema ist äusserst komplex und kann nicht in wenigen Sätzen erklärt werden. Immerhin ist es eine Doktorarbeit und nicht eine Frage in einem Interview. Ich hoffe, Sie verstehen das.»