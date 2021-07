Am Freitag, 23. Juli veröffentlicht Rapper Kanye West, 44, sein zehntes Studioalbum mit dem Titel «Donda», benannt nach seiner verstorbenen Mutter. Eine solche News wäre für einen Musiker nicht wirklich aussergewöhnlich, hätte es auf dem Album nicht auch Songs, die vom Leben der Ehe und dem kürzlichen Ehe-Aus mit Kim Kardashian, 40, handeln würden. Besonders der Track «Welcome to my Life» zeichnet ein düsteres Bild der einst von Liebe geprägten Verbindung und lässt kein gutes Haar an Kim Kardashian, die Anfang des Jahres die Scheidung wegen den üblichen «unüberbrückbaren Differenzen» eingereicht hat.