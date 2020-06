In Gedenken an George Floyd

Seit dem tragischen Tod des Afroamerikaners George Floyd, ✝ 46, am 25. Mai 2020, durch die Polizei in Minneapolis, diskutieren wir, die Redaktion von schweizer-illustrierte.ch, darüber, wie wir unsere Gedanken und Gefühle am besten in Worte fassen können. Wie wir über so etwas Unfassbares berichten sollen.