Eine junge Frau mit Bob, Jeans-Shorts und einem bauchfreien Oberteil lächelt in die Kamera, unter ihr ein Wanderweg, hinter ihr grüne, saftige Wiesen und eine Bergkette. So weit, so normal. Viele junge Leute hierzulande haben das Wandern für sich entdeckt. Doch bei der jungen Dame handelt es sich nicht um eine Schweizerin, sondern um eine Britin, viel mehr noch, um eine royale Britin: Lady Amelia Windsor (29), die Cousine dritten Grades von Prinz Harry (40) und Prinz William (43).