Am 19. April wurde öffentlich, dass sich Albert mit dem Coronavirus infiziert hatte. Daraufhin begab sich der Fürst im Palast in Monaco in Quarantäne und regierte das Land von dort aus weiter. Auch mit seiner Familie hielt er in der Zeit stets Kontakt, erzählt er: «Wir haben abends per FaceTime über unseren Tag gesprochen, was wir so gemacht haben und uns Geschichten erzählt. Ich habe den Zwillingen gesagt, dass sie auf sich aufpassen sollen. Sie wussten, dass ich krank war und sie nicht sehen konnte.»