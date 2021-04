Die Queen reist vier Tage lang mit schwerem Gepäck durch die Schweiz: In einem geheimnisvollen Koffer wird Elizabeth II. sogar das Tafelwasser für den Nachmittagstee laufend hinterhergetragen, wie die Schweizer Illustrierte herausfindet. An der «Grün 80» in Basel wirft die Königin in ein Aushubloch für eine sechs Meter hohe Blutbuche grobkörnige Erde, um den Wurzelstock zuzudecken. Auch Prinzgemahl Philip gibt zusammen mit dem damaligen Bundesrat Kurt Furgler noch etwas Humus dazu. Genutzt hats leider wenig. 2001 wird der von Brandkrustenpilz befallene Baum gefällt. Mit einem typischen «Bhaltis» überrascht der Bundesrat den königlichen Gast: eine Armbanduhr von Longines aus Gelbgold mit 36 Brillanten für 10 000 Franken.