Astrologin prophezeit Harry und Meghan ein schwieriges 2022

Star-Astrologin und Autorin Debbie Frank hat für das britische «Hello!»-Magazin weit hinauf in die Sterne geschaut und will dort gesehen haben, wie 2022 für Prinz Harry, 37 und Herzogin Meghan, 40, werden wird. Debbie Frank ist aber nicht nur Sterneguckerin, sie war auch Freundin und persönliche Astrologin von Harrys verstorbener Mutter Lady Diana. Ihre Voraussagen dürften also eine Mischung aus familiärem Wissen und Orakelspruch sein.