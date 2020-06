Eine Woche lang standen in Grossbritannien die Freiwilligen und ihre Arbeit im Zentrum. Nicht zuletzt in der Coronazeit sind sie eine besondere Stütze – dies unterstrichen auch die britischen Royals in zahlreichen Botschaften. Zuletzt nahmen sich Prinz William, 37, und Herzogin Kate, 38, sogar Zeit, in Videocalls Freiwilligen im ganzen Land persönlich zu danken. Dabei verriet William unter anderem, dass auch er selbst sich während der Coronazeit inkognito bei einer Krisen-Hotline engagierte.