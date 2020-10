Auf ihre Schwestern kann Königin Margrethe zählen

In der Stadtresidenz in Kopenhagen lebt nicht nur Königin Margrethe II. Auch Prinzessin Benedikte behielt dort immer einen Wohnsitz. Selbst nach ihrer Heirat mit Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Den deutschen Adligen lernte Benedikte auf der Hochzeit der späteren Königin Beatrix der Niederlande kennen, zwei Jahre später gab sich das Paar das Jawort und lebte anschliessend abwechselnd in Bad Berleburg und eben in Kopenhagen.