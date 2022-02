Mary Reynolds (88) hingegen verdient ihren Lebensunterhalt mit ihrer Ähnlichkeit zur Queen. Sie stand bereits mit Elton John in Las Vegas auf der Bühne und dürfte die bekannteste und erfolgreichste Doppelgängerin von Queen Elizabeth II. sein. Bereits in ihrer Jugend soll die Ähnlichkeit zur Monarchin nicht zu übersehen gewesen sein. Damals lächelte Reynolds den Vergleich aber nur weg. Erst Jahre später, nach einer Verwechslung in einem Londoner Einkaufszentrum, nahm Mary Reynolds sich der Rolle der Queen-Doppelgängerin an und hat seitdem weltweiten Erfolg.