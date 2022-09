Die ersten Trauergäste treffen in der Westminster Abbey ein

Die ersten Trauergäste treffen ein

Langsam füllt sich die Westminster Abbey in London. Rund 2000 Gäste werden an der Trauerfeier für die britische Königin Elizabeth II. in der Kirche erwartet. Es sind neben den Familienangehörigen Staatsoberhäupter und hochrangige Würdenträger aus aller Welt. So sind inzwischen auch der US-Präsident Joe Biden mit seiner Gattin, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit seiner Frau und der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis eingetroffen.