Bei ihren Kindern setzt Kate auf Carole statt Camilla

«Jeder glaubt, dass es unvermeidlich ist, dass die königliche Familie in Bezug auf die Kinder den grössten Einfluss habe», plaudert zum Beispiel Tom Quinn in der Produktion des TV-Senders Channel 5 aus dem Nähkästchen. Aber das sei völlig falsch. Es seien die Middletons, die diesen Einfluss hätten, «weil die königliche Familie zu formal und festgefahren ist», zitiert ihn «Bunte» aus «When the Middletons Met the Monarchy».