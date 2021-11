Was war in den vergangenen Monaten nicht alles gemutmasst und gemunkelt worden. Von Flucht und Ehekrise war die Rede, wann immer es um Fürst Albert, 63, und dessen Ehefrau Charlène ging. Dabei reist die Fürstin nach Südafrika, um sich in ihrer ursprünglichen Heimat für den Schutz bedrohter Nashörner einzusetzen. Maximal zehn Tage will sie bleiben. Was Charlène bei ihrer Abreise aus Monaco nicht ahnt: Wegen eines kurz zuvor erfolgten kieferchirurgischen Eingriffs kommt es zu Komplikationen in Ohren, Nase, Rachen. Das stellen die Ärzte erst in Südafrika fest – sie verbieten die Rückreise.