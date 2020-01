Darum ziehen Harry und Meghan nach Kanada

Meghan ist in den USA aufgewachsen, Harry in London. In Kanada scheinen sich die beiden aber wahnsinnig wohl zu fühlen, was sicher auch daran liegt, dass die ehemalige Schauspielerin sieben Jahre hier gelebt hat. Für das britische Königshaus ist das Land das kleinste Übel, denn immerhin ist Kanada Teil des Commonwealth. Sprich, Meghan und Harry leben immer noch unter der Krone von Oma Elizabeth II., 93.