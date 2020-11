Worte, die Erinnerungen wachrufen! Erst im vergangenen Jahr gestand ­Me­ghan nach zahlreichen ätzenden Social-Media-Kommentaren, süffisanten Boulevard-Storys und indiskreten Veröffentlichungen privater Briefe der frisch geadelten Herzogin und frischgebackenen Mutter an ihren Vater Thomas Markle: «Er hat mein Herz in 1000 Stücke zer­brochen.» So sehr Harrys Frau derzeit mit Trauer und Tränen zu kämpfen hat, sie ist eine starke Frau, eine Kämpferin. Sie erinnert sich an die Frage, die ihr TV-Reporter Tom Bradby vor einem Jahr stellte: «Are you OK?» – «Geht es Ihnen gut?» Genau diese Worte richtet Meghan im Spital auch an ihren Mann: «Are you OK?» Harry hat bereits ­einmal ­einen über alles geliebten ­Menschen verloren. Er war gerade zwölf, als seine Mutter Diana bei einem Verkehrsunfall in Paris das Leben ­verlor.