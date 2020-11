Das war der erste Auftritt der Briten-Royals seit langem

Am Sonntag waren erstmals wieder fast alle Familienmitglieder der Briten-Royals gemeinsam an einem Auftritt vertreten. Anlass war der «Remembrance Day» zum Gedenken gefallener Soldaten. Dieser findet zwar erst am 11. November statt, ist im royalen Kalender aber so wichtig, dass die britische Königsfamilie rund um den Tag an verschiedensten Veranstaltungen teilnimmt.