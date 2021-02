Angeblich aber hat sich nun ein Insider aus dem Palast darüber ereifert, wie respektlos, bockig und frech doch Harry und Meghan seien. Um diese These zu untermauern, zieht er deren Stellungnahme heran: «In der ganzen Welt haben sie den Organisationen, die sie vertreten, ihre kontinuierliche Unterstützung angeboten, unabhängig von ihrer offiziellen Rolle. Wir können alle ein Leben des Dienstes führen. Dienst ist universell.» Was an diesen wahren Worten Harrys und Meghans Majestätsbeleidigung sein soll, bleibt ein Rätsel.