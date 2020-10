Nach dem Gerichtsentscheid Anfang Monat, der Delphine Boël von einem auf den anderen Tag zur Prinzessin und damit zum Mitglied einer der bedeutenden Adelsdynastien Europas machte, hat die Künstlerin eine Pressekonferenz in der Freien Universität Brüssel gegeben. Sie hat dort einen Einblick in ihr Innerstes gegeben und wie sie den jahrelang dauernden Kampf empfunden hat: «Du bist die ganze Zeit wie auf einem Schlachtfeld, immer wie in einem kleinen Krieg. Es fühlte sich so unnatürlich an, vor Gericht zu gehen, besonders dafür, von meinem eigenen Blut, meinem eigenen Vater, anerkannt zu werden.» Es sei vor allem ihr Ehemann James «Jim» O’Hare, ein Texaner, gewesen, der ihr Kraft gegeben habe. «Er war meine starke Schulter.» Er eilte sogar zu ihr ans Podium, um ihr ein Taschentuch zu reichen, als sie von Tränen übermannt wurde.