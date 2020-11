Selbstverständlich bleiben das nicht die einzigen Glückwünsche für den Prinzen von Wales an diesem besonderen Tag. Mehr Gefühl aber gibt es auch von anderen nicht. So senden etwa Charles' Sohn Prinz William und dessen Frau Herzogin Kate ebenfalls ein schlichtes aber nicht minder fröhliches «a very Happy Birthday». Und unter dem Bild des lachenden nun 72-Jährigen kommentieren zahlreiche Fans und mit ihren besten Wünschen.