Ghislaine Maxwell wurde 1961 in Frankreich als Tochter des britischen Medienmoguls Robert Maxwell geboren. Die Familie lebte in England. Sie und Prinz Andrew lernten sich an der Uni kennen, wo sie in denselben Kreisen verkehrten. Über die Jahre wurden der Royal und die Unternehmertochter so gute Freunde, dass er zu ihrem 39. Geburtstag eine Party im Sandringham Haus, dem Anwesen der Queen in Norfolk, organisierte. Auch Jeffrey Epstein war als Gast des Prinzen geladen.