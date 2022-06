Die Highlights von Prinzessin Ingrid Alexandras Geburtstagsfeier

Ihr Dank gilt ihrer Familie

Natürlich durfte das Geburtstagskind an seinem Dinner dann auch noch eine Rede schwingen und in dieser bedankte sich Ingrid Alexandra selbstverständlich bei ihrer Familie. Ihrer Mutter dankte sie etwa dafür, dass sie stets gemeinsam auf der Couch liegen und Serien wie «Sex and the City» schauen könnten – wie herrlich normal die Royals doch sein können. Doch auch der Dank an ihren Grossvater, König Harald (85) kam nicht zu kurz, denn ihr sei sie dankbar dafür, dass er jede schlechte Stimmung mit einem Witz vertreiben könne.