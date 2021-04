Die Welt trauert um einen Gentleman, der jahrzehntelang der britischen Monarchie und somit dem britischen Volk gedient hat und stets seiner Frau treu an der Seite stand. Fans, Prominente und Adelige betrauern den Tod von Prinz Philip, einem «wahrhaft grossen Briten», wie Moderator Piers Morgan schreibt. Oder wie Scott Morrison, Premierminister des Commonwealth-Staates Australien, in einer Mitteilung erinnert: «Der Herzog von Edinburgh, war in den Worten Ihrer Majestät, der Queen, ihre 'Stärke und Stütze'. Er verkörperte eine Generation, die wir nie wieder sehen werden.»