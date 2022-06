Die Queen strahlt am Trooping the Colour

Wie Kinder nun mal sind, verhielten sich auch Kates und Williams Sprösslinge nicht permanent vornehm, als sie in der Kutsche zum Palast fuhren. Ob George von der Sonne geblendet ist oder er vielleicht Heuschnupfen hat und ihm die Augen brennen? Man weiss nicht, wieso er die Augen hier so zusammen gekniffen hat. Währenddessen scheint Louis ein intensives Interesse an seinen Fingern gefunden zu haben und Charlotte fragt sich ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, was mit ihren Brüdern nicht stimmt.