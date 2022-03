Seine Witte, Queen Elizabeth II. (95), betrat die Kirche am Arm ihres Sohnes Prinz Andrew durch einen Seiteneingang und nahm gekleidet in einem grünen Mantel und Hut in der vordersten Reihe Platz. Unter ihrer linken Schulter steckte eine Brosche, die ihr Prinz Philip im Jahr 1966 schenkte. Die Farbe ihrer Kleider, im sogenannten Edinburgh Grün, war eine Ehrerweisung an Prinz Philip, dem Herzog von Edinburgh. Statt in der Trauerfarbe schwarz, erschienen auch Herzogin Camilla und Prinzessin Anne in Edinburgh Grün.