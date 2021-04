Noch auf dem Weg in die Kapelle würdigen sich die Brüder kaum eines Blickes, wie Millionen Zuschauer am TV sehen können. Doch nach der Trauerfeier wechselt Kate die ersten Worte mit Harry. Jahrelang war sie für ihn wie eine grosse Schwester, ehe er mit Meghan seine eigene Familie gründete. Als William und Harry von der Kirche zurück zu Schloss Windsor spazieren, ist es Kate, die die Unterhaltung weiter aufrechterhält und sich dann unauffällig zurückfallen lässt – so sind die beiden Brüder unter sich. Oder, wie es die britische Royal-Expertin Ingrid Seward, 73, beschreibt: «Kate wusste, dass dieser Gang eine peinliche Situation werden könnte, und verwickelte Harry in ein Gespräch. Dann trat sie subtil zurück, und plötzlich waren William und Harry ganz allein. William hatte gar keine andere Wahl, als mitzumachen und mit Harry zu sprechen», so Seward. In der britischen Presse wird Kate deshalb für ihre zurückhaltende, aber weitsichtige Art als «Friedensengel» gefeiert. Und trotz der Abreise ihres Schwagers zurück in die USA zu seiner schwangeren Ehefrau Meghan sind Royal-Fans zuversichtlich, dass das in den letzten Monaten zerschlagene Geschirr wieder gekittet wird.