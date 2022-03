Diese royalen Gäste werden Prinz Philip gedenken

Prinz Andrew (62) wird nächste Woche an der Trauerfeier für Prinz Philip (1921-2021) teilnehmen. Sein Auftritt am 29. März in der Londoner Westminster Abbey soll laut «Daily Mail» bestätigt sein. Der Herzog von York soll entschlossen sein, seinem vergangenen April verstorbenen Vater die letzte Ehre zu erweisen. Und das, obwohl es im Palast angeblich Befürchtungen gibt, dass seine Anwesenheit die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Anlass ablenken könnte.