Die gute Nachricht für den Prinzen vorab: Weil es sich um eine Zivilklage handelt, wird Andrew wohl nicht ins Gefängnis gehen müssen. Doch trotzdem droht ihm viel Ungemach – und zwar bei ziemlich jeder Entscheidung. Ficht er die Klage an, kann er von den Richtern vorgeladen und unter Eid zu einer Aussage gezwungen werden. Dabei könnten einige, für den Prinzen ziemlich unangenehme, Privatangelegenheiten ans Licht kommen. Bezahlt er, dann kommt das einem Schuldeingeständnis gleich. Die einzige denkbare und für den Prinzen wohl angenehmste Lösung wäre ein Vergleich, bei dem Andrew eine so hohe finanzielle Abfindung bezahlt und der eine Klausel beinhaltet, dass die Klägerinnen auch nachträglich kein Wort mehr über die Vorfälle verlieren. Wie er sich entscheidet, dürfte in den nächsten Monaten bekannt werden.