In diesen royalen Schlössern treiben Geister ihr Unwesen

Selbst inmitten von London soll es spuken! Berichten zufolge lässt sich im Buckingham-Palast immer einmal wieder ein Mönch sehen. Beziehungsweise vor dem Palast, auf der hinteren Terrasse. Noch immer soll der Mönch, oder besser gesagt sein Geist, in Ketten gelegt sein. Denn an genau dieser Stelle stand früher ein Kloster, in dem der Mönch in eine Zelle gesperrt war. Wegen einer Sünde.