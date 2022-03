Immer mit dabei: Der rote Koffer

Ein Tag im Leben von Queen Elizabeth II.

Als Königin von England hat man viel zu tun. Um bei all dem Terminchaos einen kühlen Kopf zu bewahren, hilft es, an einer gewissen Alltagsroutine festzuhalten. Auch treue Begleiter helfen, den Stress zu bewältigen – und genau so einen hat die Queen. Er ist jedoch nicht das, was man erwarten würde …