Mitte Februar dieses Jahres veröffentlichte dann der britische TV-Sender BBC einen rund zwei Jahre alten Video-Hilferuf der Prinzessin. Darin schilderte sie, dass sie von ihrem Vater in einer Villa in Dubai festgehalten werde, die zu einem Gefängnis umfunktioniert worden sei. Zudem äusserte sie die Befürchtung, dass ihr Leben in Gefahr sei. Der Königshof von Dubai hingegen veröffentlichte eine Erklärung, wonach Latifa aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands zu Hause von ihrer Familie und Ärzten betreut werde. Über Details und Art ihrer Erkrankung aber schwieg der Hof.