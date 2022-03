Beim Betreten des Grundstückes müssten alle Mitarbeitenden am Eingangstor zudem alle elektronischen Geräte abgeben und würden sogar noch durchsucht. Im gesamten Haus sollen Kameras installiert sein und bei einem Bewerbungsgespräch werden die Anwärterinnen und Anwärter auf einen Job bis ins kleinste Detail auf ausgefragt und auf Herz und Nieren geprüft. Wenn man allerdings so bekannt und wohlhabend ist wie Harry und Meghan, sind solche Sicherheitsmassnahmen irgendwie auch nachvollziehbar, denn man möchte ja schliesslich nicht, dass jeder einfach ein- und ausspazieren kann und vielleicht noch private Einblicke des Zuhauses der beiden an die Presse verkauft. Wir alle legen Wert auf unsere Privatsphäre und je grösser das öffentliche Interesse an einer Person, desto wichtiger ist der Schutz des privaten Lebens.