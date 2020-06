Als Prinzgemahl der Queen, zu der Elizabeth II. 1952 gekrönt wird, absolviert Philip in den folgenden Jahrzehnten 620 offizielle Auftritte in 140 Ländern – stets drei Schritte hinter der Königin hergehend. Als Gegner allzu alter Zöpfe im Hofstaat erntet er Respekt, bewahrt sich mit Trotz seine Autorität. So beharrt er als «Seemann» bei einer Flotten-Inspektion der Königin darauf, so weit hinter ihr herzuschlendern, dass es so aussieht, als gehöre er nicht zu ihr. Hartnäckig hält er Abstand von 30 Metern, plaudert hier und da mit einem Offizier oder Matrosen.