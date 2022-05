Fürst Albert mit seinen Kindern im Disneyland Paris

Der Schein trügt allerdings – wie schon so oft fehlt eine Person bei diesem Anlass: Fürstin Charlène (44). Nach ihrer monatelangen Abwesenheit aus psychischen und physischen Gründen sah es eigentlich langsam so aus, als würden die Fans des Fürstenhauses wieder öfter in den Genuss von gemeinsamen Familienauftritten kommen. Charlène zeigte sich bereits an zwei offiziellen Anlässen in der Öffentlichkeit an der Seite von Albert und den Zwillingen. Dass sie aber ausgerechnet bei einem privaten Familienausflug aufs Neue fehlt, heizt die Gerüchteküche, die Ehe liege in Scherben, nur weiter an.