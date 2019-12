Prinz Philip kommt am 10. Juni 1921 auf Korfu zur Welt. Sein Vater ist Prinz Andreas von Griechenland und Dänemark, seine Mutter Prinzessin Alice von Battenberg. Unser Bild zeigt den jungen Philip 1935 an der Gordonstoun School in Schottland während Theaterproben zu «MacBeth».